Homem é preso por pornografia infantil na Capital

A Polícia Federal realizou nesta sexta-feira, (16), a Operação Implexis II, direcionada ao combate de crimes de abuso sexual infantojuvenil via internet.

Durante a operação, um mandado de busca e apreensão foi cumprido em Campo Grande, resultando na apreensão de dispositivos eletrônicos cruciais para o andamento das investigações. Uma pessoa também foi presa em flagrante durante a ação, sendo conduzida à superintendência da Polícia Federal para as providências legais cabíveis.

O material apreendido será analisado pela Polícia Federal, que busca identificar outros possíveis envolvidos e desmantelar redes criminosas de compartilhamento de material de abuso sexual infantil. As investigações continuam, e novas operações poderão ser deflagradas a qualquer momento para garantir a punição dos responsáveis e a proteção das vítimas.

Com Informações Polícia Federal

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia Mais