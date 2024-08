Homem acusado de estupro em Mato Grosso do Sul foi preso em Santa Catarina

O homem prestava serviços gerais e aproveitava o momento para praticar os abusos dentro da residência das vítimas

No fim da tarde de ontem (14), um homem, de 55 anos, acusado de cometer quatro Estupros de Vulneráveis, nas cidades de Campo Grande e Naviraí foi preso em Joinville (SC). Os policiais civis da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) foi quem efetuaram a prisão do homem.

Segundo informações, o homem prestava serviços gerais e aproveitava o momento para praticar os abusos dentro da residência das vítimas.

Após ouvir os relatos das vítimas, os policiais iniciaram as investigações. Ações de inteligência da Especializada indicaram que o suspeito estava em Cuiabá e, depois, em Joinville.

Os agentes conseguiram localizá-lo em um bar, na cidade Araquari (SC) e conduziram o autor do crime para a delegacia da cidade para formalização do cumprimento do mandado de prisão.

