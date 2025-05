Homem é preso por pertubar clientes e tentativa de roubo em estacionamento de supermercado em Ponta Porã

Na manhã do último dia (05), um homem de 35 anos foi preso por ser flagrado perturbando clientes e agindo de maneira intimidatória no estacionamento de um supermercado da cidade de Ponta Porã. A ocorrêcnia foi realizada pela Polícia Militar.

A polícia foi acionada e conseguiuobter imagens das câmeras de segurança do supermercado. As gravações mostraram o momento em que o indivíduo abordou, de maneira agressiva, pelo menos três clientes, causando desconforto e preocupação entre as vítimas.

Uma das vítimas foi identificada e, em depoimento, relatou que, no dia 5 de maio, após realizar compras, foi abordada pelo autor no estacionamento.

O homem a empurrou e, em tom alterado, a intimidou com palavras agressivas. A situação foi presenciada por um funcionário do supermercado, que interveio e questionou o comportamento do agressor. Em sua defesa, o homem alegou que havia se confundido, pensando que a vítima fosse outra pessoa.

Além disso, a investigação revelou que o mesmo indivíduo já havia se envolvido em outro incidente na semana anterior, no mesmo supermercado, em que, além de subtrair um veículo, também exigiu que a vítima fizesse compras para ele.

O homem permanece à disposição da polícia para os procedimentos legais necessários. A Polícia Civil de Ponta Porã segue com as investigações e reforça a importância de denunciar qualquer situação de violência ou perturbação, garantindo a segurança de todos.

O caso foi investigado pela 1ª Delegacia de Polícia da cidade.

