Detran-MS apresenta novas ferramentas digitais com mais funcionalidades

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) está com novos serviços digitais que oferecem mais facilidades tecnológicas aos cidadãos e cidadãs. Já em funcionamento, os canais foram apresentados hoje (6) em reunião com a presença do governador Eduardo Riedel, o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, ao lado de sua equipe, além dos secretários Antonio Carlos Videira (Sejusp) e Rodrigo Perez (Segov).

A ferramenta Detran em Números, essencial para o acesso a dados abertos do Detran-MS, foi reformulada e agora conta com uma interface mais moderna. O objetivo é oferecer uma experiência mais intuitiva e eficiente para jornalistas, estudantes e demais usuários que buscam estatísticas sobre veículos, habilitações, exames e infrações.

A plataforma poderá receber novos filtros e funcionalidades, conforme as sugestões dos próprios usuários.

O governador Eduardo Riedel aprovou as novas iniciativas do Detran-MS, alinhadas com a diretriz de um governo digital. “É uma série de serviços de facilidades, que poupa tempo e recursos”, afirmou.

Também o órgão conta com um novo canal de atendimento via WhatsApp: a Glória, assistente virtual com inteligência artificial e desenvolvida para prestar atendimento automatizado com linguagem simples e acessível. A Glória permite consultar a pontuação da CNH e débitos de veículos registrados no Estado.

Para acessar, basta enviar uma mensagem para o número (67) 3368-0500 no WhatsApp. A partir do primeiro “olá”, a assistente Glória inicia o atendimento com eficiência e qualidade.

Para o diretor-presidente, Rudel Trindade, as ferramentas trazem uma maior interação com o público. “Vai facilitar muito a vida do cidadão, com uma infinidade de informações sobre o veículo, CNH, entre outros serviços. O Governo do Estado e o próprio Detran tem avançado nos últimos anos na área de digital, retribuindo à sociedade serviços e atendimento com facilidades”, disse.

A terceira novidade implantada é o novo portal Meu Detran: www.meudetran.ms.gov.br . Em poucos cliques, o usuário encontra dados relevantes, como situação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação, veículos cadastrados, débitos, infrações e serviços em aberto. [

O novo Meu Detran também envia notificações e lembretes sobre vencimento da CNH ou registro de infrações, além de permitir personalizar o ambiente conforme o uso mais frequente de cada pessoa.

Com informações da AgÊncia de Notícias de MS.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.