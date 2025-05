PDT rompe com base do governo na Câmara após escândalo no INSS e saída de Carlos Lupi

Partido alega falta de reciprocidade do Planalto e assume postura de independência com seus 17 deputados

Quatro dias após a saída de Carlos Lupi do Ministério da Previdência, a bancada do PDT na Câmara dos Deputados anunciou, nesta terça-feira (6), o rompimento com a base do governo Luiz Inácio Lula da Silva. A legenda, que conta com 17 parlamentares, passa agora a atuar de forma independente na Casa.

O líder do PDT, deputado Mário Heringer (MG), afirmou que a decisão não representa uma retaliação à exoneração de Lupi, mas sim um acúmulo de insatisfações com a condução do governo federal. “Esse problema de relacionamento com o governo já vem há muito tempo. A questão do INSS foi o pingo d’água que faltava. Não é retaliação”, declarou.

Segundo Heringer, o governo Lula “não está dando a reciprocidade e o respeito que o PDT julga merecer”. O ex-ministro Carlos Lupi participou da reunião da bancada que selou o afastamento. Apesar do rompimento, o partido afirma que não integrará a oposição.

Lupi foi substituído no comando da Previdência pelo ex-deputado federal Wolney Queiroz, também filiado ao PDT, que exercia a função de secretário executivo do ministério antes de ser alçado ao cargo máximo da pasta.

A troca na pasta ocorreu uma semana após a deflagração da Operação Sem Desconto, investigação conjunta da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União que apura um esquema de descontos não autorizados nos benefícios pagos a aposentados e pensionistas pelo INSS.

A investigação indica que os repasses indevidos a entidades associativas começaram em 2019, durante o governo de Jair Bolsonaro, e seguiram ocorrendo nos anos seguintes. De acordo com a PF, cerca de R$6,3 bilhões foram movimentados entre 2019 e 2024. Parte significativa desse montante está sob suspeita de irregularidade.

A operação já resultou na exoneração do então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, no afastamento de outros quatro dirigentes da autarquia e de um policial federal. A CGU assumiu os processos administrativos de apuração das condutas das entidades civis envolvidas no esquema.

