Homem é preso por perseguir e ameaçar médicas em hospital de Fátima do Sul

Um homem de 20 anos foi preso por perseguir e ameaçar médicas do Hospital da SIAS em Fátima do Sul. Segundo a polícia, a situação acontecia há mais de um mês,

O indivíduo apresentava comportamento violento, invadiu o hospital e já teria trancado uma médica em uma das salas de atendimento.

Ele exigia uma receita médica de qualquer medicamento e oaso só não piorou porque algumas pessoas que estavam no hospital perceberam sua movimentação e começaram a bater na porta, antes que ele cometesse algum fato mais violento.

A vítima ficou abalada com o ocorrido. Nesta semana, uma outra vítima relatou que começou a ser perseguida pelo mesmo homem

O indivíduo comparecia insistentemente ao hospital e exigia encontrar com ela, sem nenhuma justificativa específica. O homem chegou a causar danos no laboratório vizinho ao hospital, por achar que a médica estava lá.

Como não conseguiu localizá-la, ele deixou um bilhete amedrontador para a médica. Na foto, verifica-se o bilhete, com desenho de fantasma.

O autor chegou até a fazer um fluxograma para conseguir chegar até a médica que estava perseguindo, com inclusão do número do CRM: “SIAS—>ATENDENTE—>NOME DA MÉDICA e CRM” (o nome da médica foi ocultado da imagem para a preservação da vítima).

Devido a isso, foi solicitada a prisão preventiva do homem. O pedido foi deferido pelo Poder Judiciário e em seguida, foi dado cumprimento ao mandado de prisão pela equipe da DAM Fátima do Sul, com apoio do 14º Batalhão de Polícia Militar. O preso encontra-se custodiado e à disposição da justiça.

De acordo com o delegado responsável, Alexandre Neves, as investigações vão prosseguir pela DAM Fátima do Sul, para a completa apuração dos fatos e identificação de outras possíveis vítimas do agressor.

