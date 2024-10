Homem é multado pela PMA em R$ 4,9 mil por amarrar jacaré em traseira de caminhão

Caminhoneiro foi multado pela PMA (Polícia Militar Ambiental), nesta quinta-feira (24), em Anaurilândia, distante 273 quilômetros de Campo Grande, após ser flagrado transportando um jacaré amarrado na traseira de um caminhão.

A imagem foi gravada no dia 15 de outubro, quando funcionários de uma cooperativa avistaram o animal. Os policiais foram acionados para realizar o resgate, mas quando chegaram ao local não encontraram o réptil.

No dia seguinte, os agentes receberam vídeos mostraram o homem capturando o jacaré e amarrando na carroceria do veículo Ford F4000. Em seguinda, o motorista sai do local com o animal preso ao caminhão.

A partir disso, a PMA passou a fazer diligências para encontrar o homem, que esteve na cooperativa para carregar carga de milho. Ao ser localizado, o motorista admitiu que capturou o animal, mas que o soltou em um córrego próximo da fazenda onde estava.

O local foi vistoriado, mas não foram encontradas carnes referentes ao jacaré nas geladeiras e freezers. Entretanto, como os vídeos comprovaram os maus-tratos, o autor foi multado em 100 UFERMS, equivalente a R$ 4,9 mil pelo crime previsto em Lei Estadual. Além disso, o homem pode ser condenado criminalmente a pena de detenção de três meses a um ano.

Confira o vídeo abaixo:

