Corpo de homem é encontrado com mãos e pés amarrados e marcas de tiro em Corumbá

Homem ainda não identificado foi encontrado morto, nessa quinta-feira (24), em Corumbá, distante 426 quilômetros de Campo Grande, com as mãos e pés amarrados e marcas de tiro. O corpo da vítima estava em uma área de mata.

Conforme informações, um tratorista que trabalhava no nivelamento de uma estrada realizava o trabalho, quando visualizou o corpo jogado em meio à vegetação, próximo de uma cerca. A PM (Polícia Militar) foi acionada e isolou o local.

Moradores da região foram questionados e um homem disse não conhecer a vítima, mas afirmou que o vizinho escutou barulho de tiro por volta das 9h do mesmo dia. Próximo ao corpo haviam várias cápsulas calibre 9mm deflagradas, que foram apreendidas.

A polícia investiga a hipótese da vítima ter sido morta em outro lugar. “Encontramos 22 cápsulas deflagradas onde o corpo foi encontrado. É possível que ele tenha sido morto em outro local, ‘desovado’ na área rural e podem ter terminado de efetuar os disparos. Vamos fazer o exame papiloscópico para confirmar a identidade dele”, explicou o delegado.

O corpo foi levado para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) e o caso registrado como “morte a esclarecer”, na Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

