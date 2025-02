Homem é preso por matar cunhado após briga familiar em Ivinhema

Vítima havia sido denunciada por agredir a esposa horas antes do crime

Um homem de 24 anos foi preso nesta segunda-feira (17) em Ivinhema, acusado de matar o cunhado no domingo (16). A vítima havia agredido a esposa horas antes do crime, o que resultou em um Boletim de Ocorrência por violência doméstica e pedido de medidas protetivas.

Após a denúncia, o homem passou a ameaçar a esposa e familiares. O cunhado foi até a casa do casal, no bairro Água Azul, para confrontá-lo, e durante a discussão, atirou no abdômen da vítima, que morreu no local. O autor confessou o crime e foi preso em flagrante, aguardando audiência de custódia.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram