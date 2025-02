MS terá sol, chuvas intensas e possibilidade de tempestades, nesta terça-feira (18)

A previsão do tempo para essa terça-feira (18), em Mato Grosso do Sul aponta para um dia com sol e variação de nebulosidade, mas com possibilidade de chuvas. Em algumas áreas, as chuvas podem ser mais intensas e ocorrer com tempestades, raios e rajadas de vento. Essa condição climática é causada pela aproximação e avanço de uma frente fria, em conjunto com o aquecimento diurno e a disponibilidade de umidade, favorecendo a formação de instabilidades.

Em relação aos acumulados de chuva, espera-se que em várias regiões do estado o volume ultrapasse os 30 mm/24h, com destaque para as áreas sul, sudeste e sudoeste, que podem ser mais afetadas pelas precipitações mais fortes.

As temperaturas em Mato Grosso do Sul terão grande variação ao longo do dia. Nas regiões sul, leste e sudeste, as mínimas devem ficar entre 22°C e 24°C, e as máximas podem alcançar entre 28°C e 36°C. Já nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas ficam entre 25°C e 27°C, com máximas entre 32°C e 38°C. Nas áreas do bolsão e norte, as mínimas ficam entre 22°C e 25°C, enquanto as máximas podem variar de 33°C a 38°C. Em Campo Grande, as mínimas devem ficar entre 22°C e 24°C, e as máximas entre 32°C e 35°C.

Com infromações do Cemtec