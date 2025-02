Grupo busca fortalecer laços entre MS e SP, unidos na Revolução Constitucionalista de 1932

Presidente da Sociedade Veteranos de 32-MMDC ministra palestra em Campo Grande nesta segunda-feira (17)

A Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul (AFLAMS) promove, nesta segunda-feira (17), uma palestra com o tema “Participação de Mato Grosso do Sul na Revolução Constitucionalista de 32”, ministrada por Carlos Alberto Maciel Romagnoli, presidente da Sociedade Veteranos de 32-MMDC e membro do Comitê de Civismo e Cidadania da Associação Comercial de São Paulo. O evento será realizado das 18h às 21h, na Casa de Cultura, localizada na Avenida Afonso Pena, 2270, no Centro de Campo Grande.

A Revolução Constitucionalista de 1932 foi um movimento armado iniciado em São Paulo contra o governo provisório de Getúlio Vargas, exigindo uma nova Constituição para o país. Embora o conflito tenha sido liderado por São Paulo, o então sul de Mato Grosso, que só viria a se tornar Mato Grosso do Sul em 1977, teve participação ativa, enviando combatentes e apoio logístico ao movimento, que durou de julho a outubro de 1932.

A Sociedade Veteranos de 32-MMDC busca fortalecer os laços históricos entre São Paulo e Mato Grosso do Sul por meio de diversas iniciativas, incluindo a criação de monumentos em Campo Grande em memória dos mortos sul-mato-grossenses na Revolução, o traslado dos restos mortais do general Bertholdo Klinger – importante liderança do movimento – para a capital sul-mato-grossense, a criação do dia 10 de julho como data magna do estado e a realização de desfiles anuais em SP e MS para lembrar a Revolução de 32. Também estão previstas homenagens a autoridades e ao Comando Militar do Oeste, além da promoção de eventos culturais e publicações científicas sobre o tema.

