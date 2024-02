Polícia Civil de MS participa de operação deflagrada pela Polícia Civil do Piauí

A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, por meio da Superintendência de Operações Integradas (SOI) e da Polícia Civil, cumpriu na manhã de terça-feira (27), 18 mandados de prisão temporária e busca e apreensão domiciliar nos estados do Piauí, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Durante a ação foram presos líderes e operadores financeiros do esquema, apreendidos valores e bens obtidos como proveito do crime e documentos relacionados aos fatos investigados. Os mandados tratam-se de inquéritos policiais que apuram os crimes de constituição de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

A investigação foi conduzida pelo Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), com assessoramento da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (DIPC). As buscas e prisões foram cumpridas com apoio da Polícia Civil de São Paulo e Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO) e Delegacia de Repressão à Roubo a Banco, Assalto e Sequestro (GARRAS).

Entenda o caso

Após a prisão do piauiense Laércio Batista, no interior do estado de São Paulo, a Polícia Civil do Piauí pôde identificar todo um núcleo responsável por entrada e circulação de drogas no país, pela via popularmente conhecida como “rota caipira”.

Laercio foi preso em outubro do ano passado, responde a vários processos por crimes violentos, e, no sistema prisional, passou a integrar uma facção criminosa com origem com origem no estado de São Paulo. Ao conseguir localizar e prender esse foragido no estado de São Paulo, a Polícia Civil obteve informações relevantes sobre a estrutura financeira da organização criminosa.

Essa engenharia financeira permitia o pagamento de drogas que entravam no país pela fronteira com a Bolívia, bem como a operação logística necessária para transportar essa droga ao sudeste do país e estados nordestinos de destino final.

Com informações da Polícia Civil do Estado do Piauí.

