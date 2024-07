Homem é preso por homicídio qualificado em Campo Grandee

No último sábado (20),a Delegacia de Antônio João, iniciou investigações após receber informações sobre o desaparecimento de Josoel Braga Morale de 48 anos, que havia saído de casa na noite anterior na companhia de outra pessoa.

Segundo apurado, esta pessoa informou à esposa de Josoel que ele não precisava mais ser procurado, pois estava morto, indicando o local onde seu corpo poderia ser encontrado.

Após procura da polícia, o corpo de Josoel Braga Morale foi localizado com um profundo corte na garganta. Durante as investigações, o autor foi encontrado e detido ao sair de uma residência na cidade de Antônio João.

Após ser informado de seus direitos, o autor confessou o crime e indicou onde a arma utilizada estava escondida. O indivíduo foi preso em flagrante pelo crime de homicídio qualificado e permanecerá à disposição da justiça.

A ação policial contou com com apoio da Primeira e Segunda Delegacia de Polícia de Ponta Porã, e ainda apoio da GU Força Tática do 4º BPM.

