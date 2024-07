Justiça Federal recusou pedido de indenização proposto por Fernandinho Beira-Mar

Segundo Fernandinho ele teria sido vítima de maus tratos no período em que ficou na Penitenciária Federal da Capital

A Justiça Federal manteve a decisão de 05 de julho, que nega o pedido de indenização proposta pelo traficante Fernando da Costa, conhecido como ‘Fernandinho Beira-Mar’.

Segundo Fernandinho ele teria sido vítima de maus tratos no período em que ficou na Penitenciária Federal da Capital. Dentre as alegações, Beira-Mar afirmou não ter recebido alimentação especial solicitada por médicos; não teve atendimento psiquiátrico contínuo; não foi encaminhado para realizar estudos; foi proibido de receber visita intima e também dos familiares e sofreu agressão verbal durante atendimento com a psicóloga da penitenciária.

O juiz federal Bruno Cezar da Cunha Teixeira, rebateu a ação feita por Fernandinho alegando com argumentos plausíveis que as reclamações não condiziam com o que realmente aconteceu e também não tinham provas que confirmasse.

Fernandinho Beira-Mar teve duas passagens pelo sistema federal de Campo Grande. A primeira foi em 25 de setembro de 2007 até 18 de setembro de 2010, e a segunda, de 19 de setembro de 2019 a 11 de janeiro de 2024.

Depois foi transferido para a RN (Penitenciária Federal de Mossoró), onde permanece atualmente.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram