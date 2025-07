Homem é preso por fazer ameaças e invadir casa de ex-companheira em Nova Andradina

Casa estava vazia do momento e o homem estragou a porta do local

Na manhã desta sexta-feira (25), um homem de 35 anos foi preso preventivamente pelos crimes de dano, ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência contra a mulher em Nova Andradina.

Na madrugada do dia 23 de julho, o homem invadiu a residência da ex-companheira, estragando à porta de entrada, além de enviar mensagens ameaçadoras via aplicativo de mensagens. O imóvel estava vazio no momento da invasão, mas a ação foi registrada por câmeras de segurança da vizinhança.

O homem acabou preso preventivamente após ser decretada pelo Poder Judiciário após ele descumprir as medidas protetivas.

A prisão foi realizada pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Andradina (DAM-Nova Andradina).

