Crédito do Trabalhador cresce e amplia acesso ao crédito

Com mais de R$ 11 bilhões liberados em 2025, programa voltado a trabalhadores com carteira assinada oferece alternativas com débito em conta e taxas mais acessíveis

O Crédito do Trabalhador tem ganhado relevância entre os assalariados brasileiros como alternativa para viabilizar o acesso ao crédito com maior previsibilidade. A iniciativa, que permite o pagamento por débito em conta ou mecanismos vinculados à renda mensal, já beneficiou milhões de pessoas em 2025. De acordo com o Governo Federal, até meados de maio, foram concedidos R$ 11,3 bilhões em empréstimos para mais de 2 milhões de trabalhadores, com tíquete médio de R$ 5.383,22 por contrato.

Para Guilherme Nasser, CEO da Juros Baixos, “em um cenário de juros altos, produtos voltados a assalariados se tornam estratégicos por representarem menor risco na concessão. Com isso, é possível praticar taxas mais competitivas e ampliar o acesso ao crédito com segurança”.

Segundo dados do Banco Central, a taxa média de juros para famílias e empresas atingiu 43,7% ao ano em fevereiro de 2025, com alta de 1,5 ponto percentual em relação ao mês anterior.

A digitalização do setor também tem impulsionado o acesso à informação e à comparação entre ofertas de crédito. O aplicativo Carteira de Trabalho Digital registrou mais de 15 milhões de simulações de empréstimo até março de 2025, conforme dados do Governo Federal.

“A tecnologia permite que o consumidor visualize diferentes cenários antes de fechar negócio, o que reduz o risco de superendividamento e melhora a qualidade da decisão”, destaca Arthur Bonzi, COO da Juros Baixos.

Além disso, modalidades com garantia vêm sendo exploradas por consumidores com maior dificuldade de acesso ao crédito convencional. É possível simular empréstimos como celular em garantia ou motocicleta como garantia, o que pode resultar em taxas mais competitivas e maior flexibilidade na contratação.

“Com menos exigências e maior previsibilidade, esse tipo de crédito tem despertado interesse em diversos perfis de consumidores”, complementa Bonzi.

