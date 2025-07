Homem é preso por tráfico de drogas em bar próximo a porto de saúde em Bataguassu

Suspeito foi flagrado com porções de maconha na bicicleta elétrica e em casa; local é o décimo ponto de venda fechado neste ano na cidade



Um homem de 32 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde de quinta-feira (24), em Bataguassu. Ele foi abordado após denúncias apontarem que estaria vendendo entorpecentes em um bar localizado na Rua Anhanduí, no bairro Jardim Santa Maria, região onde também funcionam um posto de saúde, igrejas, praças e um centro de reabilitação.

Durante a ação, investigadores da Polícia Civil encontraram porções de maconha escondidas sob o banco da bicicleta elétrica utilizada pelo suspeito, além de dinheiro em espécie. Ele ainda tentou fugir ao notar a aproximação da viatura, mas foi contido na própria rua.

Poucos metros dali, na residência do mesmo homem, foram apreendidas outras 36 porções de maconha já fracionadas, uma balança de precisão e um rolo de plástico filme, normalmente usado para embalar drogas. O material estava escondido dentro de meias.

O suspeito confessou que vendia entorpecentes e foi autuado por tráfico. Segundo a polícia, este é o décimo local de comércio de drogas fechado em Bataguassu ao longo do ano. O caso foi registrado e segue sob investigação.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.