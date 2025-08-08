Homem é preso por fazer ameaças e descumrpir medidas protetivas de urgência em Dourados

Na manhã de hoje (8), um homem de 32 anos foi preso preventivamente por violência doméstica em Dourados. Uma mulher da mesma família do indivíduo foi a vítima do crime.

Segundo a polícia, o indivíduo é investigado pela prática dos crimes de ameaça e descumprimentodecisão judicial relacionadas a medida protetiva de urgência. tendo como vítima um familiar do sexo feminino.

O Mandado de Prisão Preventiva foi expedido pela 3ª Vara Criminal de Dourados e a prisão foi realizada pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Dourados.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.