Feira de adoção reúne 20 gatos adultos neste sábado na Av. Afonso Pena

Foto: Divulgação

SUBEA e Cobasi promovem evento das 9h às 12h com animais castrados e vacinados

A SUBEA (Superintendência do Bem-Estar Animal) realiza neste sábado (9), em parceria com a loja Cobasi, uma feira de adoção de gatos adultos. O evento acontece das 9h às 12h, na Avenida Afonso Pena, 3665.

Os animais foram resgatados de situações de risco e estão castrados, vacinados e vermifugados. A equipe da SUBEA estará no local para informar sobre o processo de adoção e tirar dúvidas sobre cuidados básicos dos animais.

Quem quiser adotar um gato adulto pode aproveitar essa oportunidade para oferecer um lar.

