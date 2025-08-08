Feira Especial de Adoção oferece nova chance para gatinhos encontrarem um lar

A SUBEA (Superintendência do Bem-Estar Animal) realiza, neste sábado (9), uma edição especial da Feira de Adoção de Animais, em parceria com a loja Cobasi. O evento acontece das 9h às 12h, na Av. Afonso Pena, 3665, e será uma oportunidade para dar um novo começo a pets que aguardam por uma família.

Nesta edição, 20 gatos adultos estarão disponíveis para adoção. Resgatados de situações de vulnerabilidade enquanto estavam sob os cuidados de uma ONG, eles agora estão sob a tutela da Prefeitura, recebendo todo o suporte necessário até encontrarem um lar definitivo. Todos já passaram pelo processo de castração, estão vacinados e vermifugados — prontos para iniciar uma nova vida ao lado de tutores responsáveis e amorosos.

A equipe da SUBEA estará presente durante todo o evento para orientar os interessados sobre o processo de adoção e esclarecer dúvidas relacionadas aos cuidados, à responsabilidade e ao bem-estar animal.

Adotar é um ato de amor e transformação. Dê uma chance a um animal adulto e descubra o quanto eles têm a oferecer.

Por Prefeitura de Campo Grande