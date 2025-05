Homem é preso por estupro de vulnerável em Itaquiraí pela Operação Caminhos Seguros

Na manhã desta quarta-feira (21), um homem de 27 anos foi preso por ser suspeito de cometer estupro de vulnerável na cidade de Itaquiraí.

A prisão aconteceu no âmbio da Operação Caminhos Seguros que ganhou reforços no mês de maio. A operação visa combater crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, proteção da infância e a responsabilização de agressores.

O Mandado de Prisão Preventiva foi cumprido pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).

As atividades da Operação Caminhos Seguros continuam em todo o Estado no enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes.

