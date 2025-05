Homem é preso por maus-tratos após cachorro ser encontrado morto em casa no Paulo Coelho Machado

Animal apresentava sinais de desnutrição e infestação por parasitas; tutor foi localizado no centro de Campo Grande

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (21) após a morte de um cachorro em situação de abandono no Bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande. O animal, encontrado dentro de uma residência, já estava sem vida quando a equipe da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (DECAT) chegou ao local.

De acordo com os agentes, o corpo do cão apresentava sinais evidentes de desnutrição e estava infestado por ectoparasitas, mesmo com pouco tempo decorrido desde o óbito. Vizinhos relataram que o animal vivia sozinho na casa e que o tutor não era visto com frequência no imóvel.

Após o trabalho da perícia e a coleta das informações no local, uma equipe da DECAT saiu em busca do responsável e o encontrou na região central da cidade. Ele foi detido e autuado por maus-tratos a animais com resultado morte, crime previsto no artigo 32, parágrafo 2º, da Lei 9.605/1998.

A morte do animal foi registrada após acionamento feito pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS). O caso será investigado para apurar a responsabilidade do tutor pela omissão que levou à morte do cão.

