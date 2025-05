Homem suspeito de abusar sexualmente de enteada é preso em Santa Rita do Pardo

O crime de violência sexual praticados pelo suspeito teria acontecido por vários anos

Na manhã de hoje (21), um homem de 41 anos, suspeito de cometer abusos sexuais contra sua enteada foi preso na cidade de Santa Rita do Rio Pardo.

O caso chegou a polícia após denúncias dfo conselho tutelar. Nas investigações da polícia, foi verificado que os abusos começaram quando a criança tinha apenas 6 anos, e vinham ocorrendo de forma contínua ao longo dos anos. Atualmente a menina está com 12 anos de idade.

Segundo a polícia, foram colhidos depoimentos, realizadas diligências investigativas e exames periciais, incluindo o exame sexológico, que reforçou os indícios contra o suspeito.

O homem foi preso preventivamente pela polícia. A vítima está recebendo acolhimento e apoio de equipe especializada.

A população pode fazer denúncias para crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes pelo Disque 100, nas delegacias de polícia, ou conselhos tutelares.

A prisão foi realizada pela Delegacia de Santa Rita do Pardo, com apoio da Polícia Militar.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.