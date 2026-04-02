Homem é preso por dívida de pensão alimentícia durante abordagem na BR-153

Condutor de caminhão-trator tinha mandado de prisão em aberto expedido por Sidrolândia

Na tarde da última terça-feira (31), durante uma fiscalização no km 499 da BR-153, em Paraíso do Tocantins, um homem foi preso por possuir mandado de prisão em aberto relacionado a dívida de pensão alimentícia.

A abordagem ocorreu por volta das 18h, quando os agentes pararam um caminhão-trator para checagem de rotina. Ao consultar os sistemas, foi constatado que o condutor tinha uma ordem judicial expedida pela 2ª Vara de Sidrolândia (MS) e válida até agosto de 2026.

Após a confirmação da situação, o homem foi conduzido à Central de Flagrantes da Polícia Civil em Paraíso do Tocantins, onde foram adotadas todas as medidas legais cabíveis.

A ação reforça a importância das fiscalizações nas rodovias, permitindo não apenas a segurança no trânsito, mas também a efetivação de decisões judiciais pendentes.

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