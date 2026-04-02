Celulares e outras mercadorias sem nota são apreendidos em carro na BR-463

Produtos estavam escondidos em compartimentos do veículo e não tinham documentação fiscal

Uma carga de mercadorias estrangeiras foi apreendida nesta quinta-feira (2), em Ponta Porã.A ação ocorreu durante uma fiscalização na BR-463, quando um Renault Logan foi parado. No carro estavam o motorista e um passageiro, que informaram que retornavam da cidade.

Durante a vistoria, foram encontrados diversos produtos sem documentação fiscal. Parte da carga estava escondida em compartimentos no interior do veículo.

Ao todo, foram apreendidos 141 celulares, além de 36 garrafas de bebidas alcoólicas, outros eletrônicos e 25 pacotes de cigarros.

O caso foi transferido para a Polícia Federal em Ponta Porã, onde os dois homens, o carro e os produtos foram encaminhados tambem.

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