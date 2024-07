Homem é preso por disparar ofensa racista a uma mulher em Ribas do Rio Pardo

Na tarde da última sexta-feira(28), uma mulher foi vítima de injuria racial em um estabelecimento em Ribas do Rio Pardo. O Setor de Investigações da Delegacia de Ribas do Rio pardo realizou diligências para investigar o fato.

Um homem de 53 amnos identificado como S.A.B, havia dito a uma recepcionista “Em meio a tantas mulheres não sei porque meu amigo foi se envolver com uma neguinha”. A vítima tomou conhecimento da fala do autor logo depois e se sentiu ofendida com a fala.

Foi dado voz de prisão em flagrante pelo crime de injuria racial previsto na lei de Racismo e S.A.B (53), foi conduzido para a delegacia.

A prisão por injuria racial é inafiançável. A pena, em caso de condenação é prisão de 2 a 5 anos. A população pode denunciar e reprimir esses tipos de infrações, pelo dsique denúncia: (67) 992637534.

