Festival de Inverno de Bonito 2024 tem maioria das atrações confirmadas

O Festival de Inverno de Bonito 2024 terá uma programação bem eclética: samba, MPB, axé e sertanejo. O evento é gratuito e também reúne diversas outras atrações, como teatro, dança, circo e artesanato.

O evento traz mais de 630 expositores – entre destinos, companhias aéreas, operadoras e receptivos. Com o mote “The Future is Open. Be the change”, a WTM espera registrar um aumento de 5% de público.

Além dos estandes, os visitantes da terão acesso a uma programação com seminários, speed networking e debates sobre tecnologia para viagens e Turismo responsável.

21 de agosto : Alexandre Pires

23 de agosto : Zé Ramalho

24 de agosto : Olodum | Monobloco | Sandra de Sá

25 de agosto : Teodoro e Sampaio

A atração de 22 de agosto está em processo de definição pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.