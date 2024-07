Polícia prende Trio que matou homem durante discussão em Ponta Porã

Os criminosos confessaram o crime que matou Fernando Leão de 38 anos a facadas

No último domingo (30), três homens foram presos pelo assassinato de Fernando Leão (38), em frente ao Mercado Sul, na Rua Jorge Santos Pereira, Parque das Aroeiras em Ponta Porã. A vítima foi esfaqueada durante uma briga.

Em imagens de câmeras de segurança, a polícia identificou uma mulher caminhando próxima a quatro homens que se tratava da namorada da vítima, F.Z.J. Ela foi identificada e levada para prestar depoimento e revelou que Fernando era usuário de drogas e que haviam tido uma discussão na noite anterior.

Na madrugada do crime, a namorada F.Z.J. estava acompanhada do homem quando começaram a discutir novamente. Durante a briga, pediu ajuda a transeuntes, o que levou a uma nova discussão com os três indivíduos que intervieram. A briga escalou, resultando na morte de Fernando após ser esfaqueado.

Com base nas informações fornecidas pela mulher e nas imagens de segurança, a polícia identificou e prendeu os autores, identificadfos como: R.S.R., L.R.R. e J.C.S.M. Além disso, ambos confessaram envolvimento no homicídio.

Durante as diligências, as roupas usadas pelos autores na noite do crime foram localizadas e apreendidas, corroborando as evidências obtidas nas imagens de segurança.

