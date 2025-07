Briga entre vizinhos termina com feridos e resistência à abordagem policial em Dourados

Uma briga entre vizinhos mobilizou a Polícia Militar na madrugada deste sábado (19), por volta de 00h05, no bairro Jardim Canaã V, Residencial Pantanal, em Dourados. O caso, que envolveu agressões físicas e desobediência, foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como lesão corporal dolosa e resistência.

Segundo o boletim de ocorrência, duas viaturas da PM foram acionadas via Copom após uma denúncia de agressão no local. Ao chegarem, os policiais encontraram uma moradora com uma escoriação visível na testa. Ela afirmou ter sido atingida por uma pedra arremessada por uma vizinha durante uma discussão.

A suposta autora da agressão também apresentou sua versão dos fatos. De acordo com ela, a vizinha teria ido até sua casa proferindo ofensas e chutando o portão, o que teria dado início a uma briga física. A mulher disse ainda ter sofrido lesões no braço e na cintura, além de relatar que uma terceira pessoa teria tentado agredi-la durante o tumulto.

Durante o atendimento da ocorrência, outros envolvidos chegaram ao local. Um homem, ao ser abordado pelos policiais, descumpriu ordens legais e tentou interromper a atuação da equipe entrando em uma das casas. Ele foi detido no local.

Todos os envolvidos foram encaminhados à Depac para prestar esclarecimentos e as circunstâncias do caso seguem sob apuração.

