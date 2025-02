Homem acusado de estuprar e tentar matar vizinha de 17 anos é condenado dois anos após o crime

Homem, de 19 anos, idetificado apenas como Josiel, foi condenado a 19 anos de prisão após estuprar e tentar matar sua vizinha de 17 anos. O crime aconteceu em junho de 2023 na Aldeia Bororó, em Dourados distante 251km de Campo grande, mas o autor só foi julgado nessa terça-feira (18) e a preso nesta quinta-feira (20).

A vítima foi atacada enquanto caminhava sozinha em direção a sua casa. Josiel, que passava pelo local, avistou a vizinha e a arrastou para uma platação de milho próxima. Depois de abusá-la sexualmente, o autor com medo de ser descoberto, tentou enforcá-la até a morte, mas a jovem conseguiu de desvencilhar, iniciando uma luta corporal. Durante a briga, o agressor sacou uma faca e desferiu golpes contra sua mão direita.

Após se livrar do agressor, a vítima correu até a casa de uma amiga próxima e solicitou ajuda. Ela foi encaminhada para o Hospital da Missão Indígena e em seguida tranferida para o Hospital Universitário da cidade.

Segundo informações do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), Josiel foi preso em flagrante pela Polícia Militar e sentenciado por estupro qualificado e tentativa de feminicídio. Com a maioria dos votos no julgamento, sua condenação foi aumentada.