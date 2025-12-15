Homem é preso por descumprimento de medida protetiva em Tacuru

Na manhã desta segunda-feira (15), um homem foi preso por descumprimento de medida protetiva de urgência em Tacuru.

O caso chegou à polícia porque a mulher procurou a unidade policial para registrar boletim de ocorrência. Ela relatando ameaças praticadas pelo marido.

Medidas protetivas de urgência foram solicitadas que foram deferidas pelo Poder Judiciário. No entanto, mesmo assim, o homem = voltou a se aproximar da vítima, descumprindo as determinações impostas.

Com base nos fatos, a prisão preventiva do indivíduo foi deferida. Oos policiais civis da Delegacia de Tacuru então cumpriram nesta manhã (15), o mandado contra o homem, que permanece preso.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.