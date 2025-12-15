Homem suspeito de praticar o 39º feminicídio tem prisão preventiva decretada em Ribas do Rio Pardo

Ex-companheiro é acusado de matar mulher no último domingo (14) com golpes de faca no município

Nesta segunda-feira (15), o homem identificado como Marcelo Augusto Vinciguerra continuará preso após ter a prisão convertida em preventiva no município de Ribas do Rio Pardo. A decisão da Justiça ocorreu durante a audiência de custódia.

O homem é acusado de matar a ex-companheira Aline Barreto da Silva, de 33 anos no último domingo (14). A mulher foi morta esfaqueada com três golpes, dois no tórax e outra na lateral da coxa em Ribas do Rio Pardo.

Segundo o boletim de ocorrência, o casal vivia um relacionamento conturbado e Aline chegou a denunicar o ex-companheiro por agressão na polícia. Em abril deste ano, a mulher relatou que Marcelo a atacou com um golpe de estrangulamento, conhecido como mata-leão e também teria sido mordida na boca, na mão e no braço.

