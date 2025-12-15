Rotatória da Avenida Rachid Neder será interditada a partir de 16 de dezembro para obras viárias

Intervenção no cruzamento com a Rua Arthur Jorge prevê readequação do tráfego e instalação de semáforos para reforçar a segurança

A rotatória localizada no cruzamento da Avenida Rachid Neder com a Rua Arthur Jorge será interditada temporariamente a partir do dia 16 de dezembro de 2025. A medida foi informada pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e ocorre em razão de obras de readequação viária no local, um dos principais pontos de ligação entre a região Central e a região do Segredo.

De acordo com a Agência, o cruzamento registra grande fluxo de veículos ao longo do dia e é utilizado diariamente por moradores, trabalhadores e condutores que circulam entre diferentes regiões da cidade. Estudos técnicos indicaram a necessidade de intervenções para reorganizar os fluxos de trânsito, reduzir conflitos entre veículos e tornar os deslocamentos mais seguros e eficientes.

O projeto de readequação inclui mudanças na rotatória e a instalação de semáforos, medida que deve contribuir para o reforço da segurança viária e para a melhoria da fluidez do tráfego, especialmente nos horários de maior movimento.

Durante o período de interdição, equipes da Agetran estarão no local para prestar apoio operacional, com sinalização provisória e orientação aos motoristas. O objetivo é minimizar transtornos e garantir a segurança de condutores, ciclistas e pedestres que circulam pela região.

A Agetran orienta que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pelo trecho interditado, respeitem a sinalização temporária e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas. Segundo a Agência, a obra integra um conjunto de ações da gestão municipal voltadas à melhoria da mobilidade urbana e à redução de riscos no trânsito.

