Homem é preso por depredar e tentar furtar agência bancária

Na madrugada desta sexta-feira(23), um homem de 37 anos foi preso depredar e tentar furtar uma agência bancária na região central da cidaqde de Nova Andradina, a km de Campo Grande.

De acordo com informaçõs do Dourados News, a polícia recebeu informações sobre uma tentativa de furto no local e rapidamente se deslocou ao endereço citado. No local, o homem foi encontrado com um vergalhão de ferro tentando arrombar um terminal de autoatendimento.

O homem foi preso e levado a Delegacia onde será seguida as devidas providências.

