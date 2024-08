Dois são presos em flagrante por pesca predatória no Rio Taquari

Homens tentaram fugir, mas foram alcançados pela polícia militar ambiental e presos

Na última quarta-feira(21), dois pescadores acabaram presos após serem flagrados em atividade de pesca predatória no rio Taquari pela PMA de Coxim(Polícia Militar Ambiental).

Os policais faziam patrulhamento fluvial na região conhecida como “Caronal” quando avistaram o ocorrido. A operação dos policiais faz parte de ações recorrentes na área com objetivo de monitorar a subida de cardumes de peixes para garantir a preservação das espécies.

Ambos os homens são residentes de Coxim e utilizavam redes de pesca, o que é proibido por lei. Os infratores já haviam capturado aproximadamente 20 quilos de pescado da espécie piavuçu.

Ao perceberem a aproximação da equipe da PMA, os pescadores tentaram fugir. Um dos indivíduos foi alcançado e preso em flagrante, enquanto o outro conseguiu se jogar na água e escapar.

Foram apreendias ainda duas redes de pesca, cada uma com 115 metros de comprimento e 1,5 metros de largura, um motor de popa de HP e uma embarcação.

Um dos pescadores foi preso em flagrante e cada um foi multado em R$ 4.900,00. Todo o material apreendido, bem como o pescado, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Coxim, para que fossem tomadas as medidas cabíveis ao fato.

