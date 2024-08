Janes Bernardino assume a presidência da ABPO

A Associação Pantaneira de Pecuária Orgânica e Sustentável (ABPO) anuncia mudança em sua liderança. Assume a presidência Janes Bernardino, que até então ocupava a vice-presidência na chapa. O então presidente, Eduardo Cruzetta, que esteve a frente da Associação desde 2021, assumirá novos desafios em sua trajetória profissional e pessoal, e deseja sucesso ao novo presidente.

Bernardino, pecuarista pantaneiro e ativo membro da comunidade rural, é também presidente do Sindicato Rural de Bandeirantes e da FUNAR, além de integrar a diretoria do Sindicato Rural de Nova Alvorada. Ao assumir a presidência da ABPO, ele reafirmou o compromisso de dar continuidade aos projetos e programas em andamento.

“Estamos aqui para representar e fortalecer o pantaneiro, mantendo o associativismo como nossa base. Todos os projetos e pautas da Associação continuarão, assim como a implementação dos protocolos de produção. Nosso objetivo é estar ao lado do pantaneiro, promovendo a pecuária sustentável que sempre conservou o bioma”, destacou o novo presidente.

Entre os projetos prioritários de sua gestão, Bernardino ressaltou a importância da Indicação Geográfica (IG) da carne pantaneira, um marco para o desenvolvimento do bioma. “Entendemos a relevância da IG para valorizar o produto que produzimos em harmonia com a conservação do meio ambiente. O projeto está avançado, e com certeza vamos continuar empreendendo esforços para concluí-lo”, afirmou.

Eduardo Cruzetta expressa sua gratidão pela oportunidade de ter estado à frente da organização. “Eu acredito e continuarei acreditando no potencial da marca Pantanal para remunerar a carne produzida no bioma; e que esse patrimônio merece ser ativado e potencializado. Rogo a Deus que ilumine a diretoria e o novo presidente Janes Bernardino”, concluiu Cruzetta.

