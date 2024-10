Pescador se desespera durante travessia a nado e desaparece no Rio Ivinhema

Marciano Vivian, de 38 anos, está desaparecido desde a terça-feira (1), quando se apavorou durante travessia a nado no Rio Ivinhema, em Naviraí, distante 361 quilômetros de Campo Grande. O Corpo de Bombeiros segue fazendo buscas.

Conforme o site local Tá Na Mídia Naviraí, a vítima estava acompanhada da esposa e um casal de amigos, quando decidiram armar cóvos no rio Paraná, uma vez que todos trabalham como pescadores.

Os homens desceram em uma ilha, onde realizaram o trabalho, enquanto as mulheres voltaram com a embarcação. Após três horas, a vítima e o amigo aguardavam a chegada das esposas, quando decidiram caminhar pelo local.

Ao chegarem no trecho do rio Ivinhema, o amigo decidiu atravessar o rio a nado. Marciano aguardou do outro lado e, quando viu o homem concluir a travessia, decidiu fazer o mesmo.

Entretanto, ao chegar no meio do rio começou a se desesperar. O amigo pediu para que ele se acalmasse, mas minutos depois, o pescador afundou e desapareceu na água. A testemunha voltou para buscar o barco e passou a fazer buscas, mas Marciano não foi localizado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, desde então, faz buscas pela vítima. À polícia, o amigo contou que Marciano possa ter sofrido alguma distensão muscular, uma vez que possuía hérnia de disco e tinha o corpo grande.

