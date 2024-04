Homem é preso por andar em via pública portando um revólver

Um homem, de 29 anos, foi preso em flagrante na última terça-feira (09), após andar em via pública portando um revólver calibre 357, o caso aconteceu em Água Clara.

Equipe da SIG (Seção de Investigações Gerais), da Polícia Civil, tomou conhecimento dos fatos e identificou o suspeito e, foi identificado que o mesmo já possui várias passagens por violência doméstica. Ele foi preso na região central da cidade.

Com ele, foi encontrado o revólver e municiado com 3 cartuchos intactos. Com isso, ele foi encaminhado a delegacia, onde responderá pelo crime de porte irregular de arma de fogo de uso restrito.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Mais