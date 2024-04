Condenado por roubo e foragido da justiça do Amapá é preso pela Polícia Civil

Na manhã desta terça-feira (09), agentes da SIG (Seção de Investigação Geral) e do NRI (Núcleo Regional de Inteligência) de Três Lagoas/MS prenderam um homem, de 29 anos de idade, condenado pela prática do crime de roubo, e que encontrava-se foragido da Justiça do Estado do Amapá. O crime ocorreu no ano de 2019, na cidade de Vitória do Jari/AP, e após a sua condenação, ele não deu início ao cumprimento da pena e não foi mais encontrado pela Justiça do Estado do Amapá, sendo expedido o mandado de prisão em seu desfavor, no início no ano passado.

Após denúncia efetuada à SIG de Três Lagoas/MS, de que o foragido estaria residindo no município, os policiais civis iniciaram as buscas, conseguindo localizá-lo em um supermercado. Ele foi encaminhado até a sede da SIG, onde foi dado o devido cumprimento ao mandado de prisão, sendo em seguida conduzido às celas da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde permanecerá à disposição da Justiça.

Serviço – A SIG de Três Lagoas/MS solicita a colaboração e apoio de toda população três-lagoense, com informações sobre a prática de crimes e localização de indivíduos foragidos da Justiça, sendo que as denúncias poderão ser realizadas através dos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e anonimato são assegurados.

