Homem é preso por ameaçar divulgar fotos íntimas de adolescente

Um indivíduo, W.J.A.S de 19 anos de idade foi preso em flagrante ontem(25) por ameaçar divulgar fotos íntimas de uma adolescente de 15 anos em Dourados-MS. A prisão foi feita pela polícia civil por meio de uma equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM).

O ocorrido

A DAM de Dourados tomou conhecimento de que a adolescente estava sendo ameaçada a produzir fotos/vídeos íntimos com conteúdo de nudez, além de estar sendo perseguida pelo mesmo indivíduo.

Os pais da jovem, descobriram que a filha estava enviando vídeos íntimos ao homem,, a pedido deste e, posteriormente, até sob ameaça de morte dos pais. Além disso, W.J.A.S, estava perseguindo-a, chegando a ir até na residência da vítima.

A partir do celular da adolescente, que foi apreendido, foi possível constatar mensagens enviadas pelo autuado, ameaçando a vítima de divulgar a outras pessoas os vídeos íntimos que possuía, além dos próprios vídeos produzidos.

Em depoimento especial, a vítima contou que, apesar de iniciar o relacionamento de forma voluntária, ela passou a sofrer ameaças e no dia 23/06/2024 gravou um vídeo mediante, pois o homem ameaçou não só divulgar as fotos, como também matar os pais da vítima na frente dela, após dizer que tinha uma arma.

O homem foi identificado e o local de trabalho dele. Uma equipe da DAM foi até lá e o prendeu em flagrante.

Já na Unidade Policial, com acesso ao celular de W.J.A.S., foi possível ver diversos vídeos da adolescente vítima, em situação de nudez, assim como fotos de outras pessoas do sexo feminino, a qual não foi possível ainda identificar se são de idade infanto-juvenil.

Além disso, verificou-se que o autuado enviou mensagens para amigos da vítima procurando-a insistentemente e também usou seu perfil no Instagram para fazer ameaças ao pai dela. Ele foi autuado pelos crimes de perseguição, ameaça, posse de fotografia/vídeo envolvendo adolescente e crime de estupro praticado na forma virtual.

