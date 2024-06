Funcionário de parque estupra mulher e é preso em flagrante pela Polícia Civil

Crime bárbaro chamou a atenção das autoridades policiais no município de Eldorado no último fim de semana. Um homem, de 27 anos, funcionário de um parque itinerante, invadiu uma residência no centro da cidade e estuprou uma mulher de 30 a 40 anos. O mesmo foi preso em flagrante.

Segundo a Polícia Civil, por volta de 3h da madrugada, o autor entrou pela porta dos fundos da casa da vítima. Ela, que estava dormindo, acordou com o criminoso segurando o rosto dela para que ela não gritasse. Em seguida, em posse de uma faca, obrigou a vítima a tirar a roupa e a estuprou.

Desesperada, a vítima pediu que ele não fizesse isso com ela, tendo em vista que ela é religiosa e não queria levar esse trauma para a sua vida, mas mesmo ela tendo implorado, o indivíduo continuou forçando o ato sexual, até que conseguiu penetrar e ejacular dentro da vítima.

Durante a prática do crime, a vítima chegou de orar e pedir para Deus não deixar isso acontecer com ela. Entretanto, o autor falou para ela não culpar Deus pelo que estava acontecendo e ainda recitou um versículo bíblico para ela.

Após o delito, o homem limpou a vítima com uma fronha e fez ela se lavar, para eliminar vestígios que pudessem identificá-lo. Além disso, limpou as maçanetas da porta para não ser identificado por digitais.

Depois disso, com a vítima ainda sem roupa ele tirou várias fotos dela nua e a ameaçou dizendo que se ela procurasse a polícia ou contasse o fato para alguém, ele iria divulgar as fotos dela em todos os grupos da cidade.

Em seguida, o autor levou a vítima até a sala, fez ela sentar ao lado dele no sofá e tentou acalmá-la e passou a tentar justificar os motivos pelos quais ele era desta forma. Disse que não tinha pai e que a mãe dele toda vida trabalhou fora e que como ele não podia ter uma família, com mulher e filhos, ele fazia isso. E que também colocou culpa no sistema político.

Depois de fazer a vítima pegar nos interruptores e nas portas por onde ele passou, ele desligou o celular da vítima, mandou ela voltar a dormir e ficar na casa dela quieta por pelo menos uns três dias. Caso contrário ele além de publicar as fotos, voltaria na casa dela e a mataria.

Apavorada, assim que o autor fugiu, ela permaneceu com as luzes apagadas e ligou para uma amiga, que foi até o local e a levou ao médico e posteriormente até a delegacia, para que ela pudesse registrar a ocorrência.

Assim que tomou conhecimento dos fatos, a Polícia Civil iniciou trabalho investigativo e de maneira ininterrupta realizou buscas pela cidade atrás do autor, já identificado.

Ele foi localizado, nesta segunda-feira (24), no parque que há poucos dias tinha se instalado na cidade. Ao ver os policiais, o autor tentou se esconder, mas acabou preso em flagrante e irá responder por estupro.

