Homem é preso por agressão violenta contra a mulher no Jardim Seminário

Mandado de prisão preventiva foi cumprido no bairro Jardim Seminário após apuração de caso ocorrido em maio

Nesta quinta-feira, (28), um homem de 33 anos foi preso, em Campo Grande, durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva relacionado a uma investigação sobre agressão contra a esposa, no Jardim Seminário.

A ação foi realizada por equipes de capturas da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM).

O caso ocorreu no dia 25 de maio, em um condomínio residencial. Segundo a investigação, o casal e o filho da vítima, uma criança de oito anos, retornavam de uma confraternização familiar quando teve início uma discussão.

Durante o desentendimento, o homem teria agredido a mulher com socos, chutes e puxões de cabelo. A vítima chegou a perder a consciência e, ao recobrar os sentidos, apresentava ferimentos no rosto.

Após a agressão, ele deixou o local levando o celular e as chaves da companheira e trancou o imóvel por fora. A Polícia Militar precisou arrombar a porta para prestar socorro à vítima.

As apurações também apontam registros anteriores envolvendo o investigado em ocorrências relacionadas à violência doméstica, com episódios de ameaças e lesões registrados entre 2020 e 2025.

Há ainda indicação de descumprimento de medidas protetivas determinadas pela Justiça.

Além desse caso, o homem responde a outros procedimentos em diferentes áreas, incluindo lesão corporal, ameaça, maus-tratos a animais, descumprimento de deveres familiares, direção sob efeito de álcool e receptação.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul.

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