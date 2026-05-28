Chefe de facção da Bahia morre em confronto com o Choque em MS

Policiais do Batalhão de Choque foram recebidos a tiros durante operação em Rochedo; dois suspeitos morreram após confronto

Uma equipe do Batalhão de Choque, durante verificação em um imóvel, foi recebida a tiros e revidou, matando o chefe de uma facção criminosa, identificado como Daniel da Anunciação Barbosa em Rochedo.

Conforme informações divulgadas, os policiais receberam denúncias de que dois indivíduos, sendo o segundo idenficiado como Ivan da Anunciação Jesus, com mandados de prisão expedidos pelo estado da Bahia estavam escondidos na residência, sendo um deles apontado como chefe do grupo criminoso.

Enquanto vasculhavam o imóvel, os suspeitos efetuaram disparos contra os policiais. A equipe do Bope revidou e os dois indivíduos foram alvejados.

Os policiais prestaram socorro e encaminharam os suspeitos ao hospital local, onde os óbitos foram constatados pela equipe médica.

Todo o armamento foi recolhido e encaminhado para perícia técnica e demais providências administrativas.

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