Homem é preso por agredir esposa e ameaçá-la com facão na zona rural de Paraíso das Águas

Um homem foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (3) por agredir a própria esposa e ameaçá-la com um facão, na zona rural de Paraíso das Águas, cidade distante 278 quilômetros de Campo Grande. A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia do município.

A equipe estava na região apurando uma denúncia de ameaça feita por um funcionário de fazenda contra a proprietária. Durante a diligência, moradores da área abordaram os policiais para relatar que uma vizinha havia acabado de sofrer violência doméstica.

Imediatamente, os investigadores se dirigiram até a residência indicada, onde encontraram a mulher com sinais claros de agressão, incluindo inchaço e lesões na região da orelha. Segundo o relato da vítima, além das agressões físicas, o companheiro teria quebrado seu celular e a ameaçado com um facão, impedindo que ela saísse de casa para pedir ajuda.

Após o relato, os policiais iniciaram buscas pela região e localizaram o suspeito em uma casa próxima. Ele apresentava sinais evidentes de embriaguez e possível uso de entorpecentes, além de estar visivelmente agitado e com os olhos vermelhos. Durante a abordagem, o homem resistiu às ordens dos agentes e precisou ser contido.

Ele foi algemado e encaminhado para a Delegacia de Paraíso das Águas, onde teve a prisão em flagrante formalizada. O caso segue sob investigação.

