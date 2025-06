Adolescente é apreendida com mais de 19 kg de drogas em ônibus de viagem em Campo Grande

Na noite da última terça-feira (3), uma adolescente de 17 anos foi apreendida por tráfico de drogas em Campo Grande. Ela foi flagrada transportando mais de 19 quilos de entorpecentes em um ônibus interestadual.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, policiais militares realizavam uma fiscalização de rotina quando abordaram um ônibus de viagem. Durante a revista no bagageiro, os agentes encontraram duas malas contendo quatro tabletes e diversas porções de haxixe.

A adolescente foi identificada após a verificação do ticket de bagagem. Com ela, também foi localizada uma mochila que continha uma grande quantidade de haxixe.

Durante o interrogatório, a jovem afirmou ser moradora de Cuiabá (MT) e disse que recebeu ordens para ir até Campo Grande buscar a droga e levá-la até Fortaleza (CE). Segundo ela, o transporte renderia um pagamento de R$ 6 mil. Toda a ação teria sido coordenada por uma mulher, que enviava instruções pelo celular da adolescente. O aparelho foi apreendido pela polícia.

A jovem foi apreendida em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente e encaminhada à delegacia para as devidas providências.

