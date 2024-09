Homem é preso por agredir e perseguir a namorada em Coxim

Homem, de 41 anos, foi preso, nessa terça-feira (17), em Coxim, distante 251 quilômetros de Campo Grande, por agredir e perseguir a namorada, de 37 anos.

A mulher procurou a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) para relatar que o autor invadiu a casa dela e passou a agredir. Revelou, ainda, que vive em contexto de violência doméstica e que namora o suspeito há quatro anos.

Diante das informações, foi determinada a prisão em flagrante do homem, que foi preso dentro da casa da vítima. Ele já havia sido denunciado pela ex-esposa.

Agora, o investigado estará à disposição da Justiça e deve responder pelo crime de violência doméstica.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram