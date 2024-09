Motociclista é encontrado morto em vegetação às margens de estrada de terra em Bonito

Homem identificado como Leandro Fernandes Maia foi encontrado morto, no final da manhã desta quarta-feira (18), em uma estrada de terra localizada na cidade de Bonito, distante 245 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações, a vítima estava caída próxima da motocicleta que conduzia. Testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros, mas o homem já estava sem vida.

A Polícia Militar foi chamada e isolou o local até a chegada da Polícia Civil e Perícia. As investigações vão tentar descobrir se Leandro caiu sozinho da moto ou se o acidente teve envolvimento de algum outro veículo.

O motociclista trabalhava como tratorista em uma propriedade rural da região. O caso será registrado na delegacia da cidade.

