Homem é preso por agredir e ameaçar mulher em Fátima do Sul

Indivíduo possui histórico de passagens na polícia

Na manhã desta quinta-feira (24), um homem foi preso em flagrante pelos crimes de ameaça, lesão corporal e injúria na situação de violência doméstica em Fátima do Sul.

Ele foi capturado por volta de 01hora da manhã quando a Delegacia de Atendimento à Mulher de Fátima do Sul solicitou o apoio enquanto efetuava o atendimento à vítima.

O suspeito foi encontrado no local onde os crimes teriam ocorrido e estava em posse da bicicleta da vítima. Ele possui várias passagens na polícia, que inclui violência doméstica com outra mulher.

O indivíduo foi conduzido para a 1DP de Fátima do Sul, onde permanece. A prisão foi realizada pela Primeira Delegacia de Polícia de Fátima do Sul.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.