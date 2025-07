“CCZ nas ruas” é realizado no Coophavilla II nesta sexta-feira

Serviços de vacinação e identificação de doenças nos pets serão disponibilizados no local

Na próxima sexta-feira (25), será realizado o “CCZ nas ruas” na Associação de Moradores do bairro Coophavilla II. A ação oferecerá serviços de vacinações para cães e gatos, avaliações nos pets e identificação de escorpiões.

Todo o serviços acontecem no período da manhã e contará com o Serviço Móvel de Exames da coordenadoria, que fará as coletas de materiais para diagnóstico de Leishmaniose em cães, além da avaliação de suspeitas de lesões por esporotricose em felinos.

Também ocorre, a identificação de escorpiões e planejamento de ações de combate ao animal, caso observada a necessidade por parte da equipe do serviço.

Os cães e gatos pdoerão ser vacinados contra a raiva. Os responsáveis apresentar documentação pessoal para a aplicação da vacina no pet.

A Associação de Moradores da Coophavilla II, fica localizada na Av. Marinha, 725, entre 8h e às 11h30. A ação é realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

