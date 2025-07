VemNey: UFMS convida Ney Mato Grosso para receber título de Doutor Honoris Causa

Universidade lançou campanha nas redes sociais para que o cantor sul-mato-grossense aceite a homenagem

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) lançou nesta quinta-feira (24) a campanha #VemNey, com o objetivo de convencer o cantor Ney Matogrosso a comparecer à instituição para receber o título de Doutor Honoris Causa. A ação mobiliza redes sociais e convida o público a participar com vídeos curtos dizendo “Vem, Ney!”, que serão divulgados nos perfis oficiais da universidade.

A reitora da UFMS, Camila Itavo, gravou um vídeo chamando o artista e justificou que a homenagem reconhece a importância de Ney para a cultura brasileira. “Sua arte que inspira, que educa, que transforma e liberta”, declarou.

Nascido em Bela Vista, interior de Mato Grosso do Sul, Ney Matogrosso ganhou projeção nacional nos anos 1970 como vocalista do grupo Secos & Molhados. Com uma carreira solo marcada por performances ousadas e legado de mais de cinco décadas, ele se tornou uma das vozes mais singulares da música brasileira.

O nome de Ney voltou a ganhar destaque nos últimos meses com o lançamento do filme biografia “Homem com H”, dirigido por Esmir Filho.

Os interessados em participar da campanha devem gravar um vídeo na vertical com a frase “Vem, Ney!” e enviar para o e-mail [email protected]. A mobilização continua nas redes da UFMS com a hashtag #VemNey.

